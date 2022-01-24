İstanbul merkezli 4 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Bylock’taki konuşma içerikleri çözümlenen ve ‘FETÖ’ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri anlaşılan aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtilirken, operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Bu aramalar sırasında "F serisi 1 dolar" ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (İHA)