İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi'nde orman yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre yangına müdahale için Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul Maltepe'de orman yangını
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Merkezi
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi'nde orman yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre yangına müdahale için Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...