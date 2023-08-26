İstanbul Maltepe'de orman yangını

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi'nde orman yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre yangına müdahale için Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...