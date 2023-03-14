İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi

İstanbul'da metruk bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

Haber Merkezi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.