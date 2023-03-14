Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi
İstanbul'da metruk bir binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi.
Haber Merkezi
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, kısmi çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesi sürüyor.