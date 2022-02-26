İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü: Boğazlar Rus gemilerinin geçişine açık

İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden Sputnik'e yapılan açıklamada Türkiye'deki boğazların, Rus gemilerinin geçişine açık olduğu bilgisi verildi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon konuşmasını takiben İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Rus savaş gemilerine kapatıldığını söylemişti.
Ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, boğazların Rus savaş gemilere kapatıldığına ilişkin Türkiye'den herhangi bir bildirim almadıklarını duyurmuştu.