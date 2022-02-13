İstanbul Kartal'da fatura soygununa karşı eylem

İstanbul Kartal'da bugün pahalılık, yoksulluk ve fatura soygununa karşı TKP'nin çağrısıyla düzenlenen eylemde "Fatura değil soygun düzeni", "Sermaye elini cebimizden çek" sloganları atıldı.
"Pahalılığa, yoksulluğa, fatura soygununa karşı Kartal'da ayaktayız!" denilerek eylemin görüntülerini paylaşan TKP İstanbul'un Twitter hesabından "Sermaye elini cebimizden çek! Omuz verin, bu yağma düzenine hep birlikte son verelim!" denildi.
📢Sermaye elini cebimizden çek!— TKP (@tkpninsesi) February 13, 2022
🚩Omuz verin, bu yağma düzenine hep birlikte son verelim!https://t.co/R28q4gEpSz pic.twitter.com/5rYt9AtIIp