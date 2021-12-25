İstanbul İl Sağlık Müdürü: Avrupa gibi olabiliriz, 5'inci dalga olma ihtimali yüksek

İstanbul İl Sağlık Müdürü, salgının yeniden yükselmesi ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Sabah gazetesini ziyaret eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, "İstanbul'da 2-3 günlük bir yükselişimiz var. Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. 5'inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok" dedi.