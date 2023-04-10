İstanbul için uyarı: 58 saat boyunca yağmur yağacak

Nisan ayının ortasında yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen İstanbul'da yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 58 saat boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre ise yağışların 12 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtilirken, 10 dereceye kadar düşen sıcaklıkların perşembe günü itibariyle yeniden yükseleceği öğrenildi.