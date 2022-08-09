İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada İstanbul'un bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdiği, Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi.

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, “Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor” ifadelerine yer verildi.