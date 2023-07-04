İstanbul için 'oraj' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu raporunda bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecelerde seyrediyor.

Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum sitesiyse Afrika sıcaklarının büyük kentlerde aşırı yağışlara neden olacağını duyurarak uyardı.

Açıklamada "Afrika sıcaklarının etkisine giriyoruz. Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir" denildi.

Hava Forum ayrıca 8-11 Temmuz arası sinyaller gelmeye başladığını belirtirken "Meteorolojik modeller bu tarihlerde Marmara ya da Karadeniz'de tehlikeli hava olayları oluşabileceğine işaret ediyor" açıklamasında bulundu.