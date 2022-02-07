İstanbul için 'fırtına' uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında uyarı yaptı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

İBB de uyardı

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Ongun, "İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km’ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek" diye yazdı.