İstanbul için deprem uyarısı: Artık uzatmaları oynuyoruz

Beklenen büyük İstanbul depreminin etkilerini aktaran "Derin Uğultu" belgeselinin galasına Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür de katıldı. Olası depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Görür, artık "uzatmalara" geçildiğini söyledi.

İstanbul'un en az 7,2 büyüklüğünde deprem tehdidi altında olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, ''30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılına geldiğimize göre artık uzatmaları oynuyoruz'' dedi.

NTV'de yer alan habere göre; Prof. Dr. Görür, deprem anında daha fazla risk altında olabilecek bölgeleri de bir kez daha hatırlattı. Görür, ''Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar kıyıdan itibaren 10 kilometre şerit içerisindeki yerleşim alanları daha fazla tehdit altında olacak'' diye konuştu.

'Cehennemin içi'

Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın İstanbul'a etkisinin büyük olması beklenirken Prof. Dr. Görür, geçen ay da uyarıda bulunmuştu. Prof. Dr. Görür, Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölgeyi "cehennemin içi" olarak tanımlamıştı.

Görür, bu bölge için ''Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7,2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir'' diye konuşmuştu.