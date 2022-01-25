İstanbul Havalimanı’nda son durum: 7 saattir uçağın içinde bekleyenler var

Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki tüm uçuşların 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre İstanbul Havalimanı’nda fırtına ve yoğun kar nedeniyle kargo terminal binasında da çökme meydana geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.

'Yeri yanlıştı'

İstanbul Havalimanı inşa edilirken de bulunduğu yer açısından eleştirilere konu olmuş, özellikle rüzgar hızının diğer bölgelerle karşılaştırıldığında çok daha kuvvetli olduğu saptanmıştı.

İYİP İBB Meclis üyesi Ali Kıdık, İstanbul Havalimanı’nın yerinin yanlış olduğunun bir kez daha kanıtlandığını belirterek “Pilotların tabiriyle, havalimanı İstanbul’un kutuplarına yapıldı. Gerçi olumsuz hava şartları da bu yaşananlarda etkili. Olağanüstü bir durum var şu anda ama yeri tamamen yanlış. Kargo binası da çöktü. Doğru dürüst yapmamışlar demek ki burayı. Atatürk Havalimanı’nda olsa bu durum yaşanmazdı. Oradaki rüzgar kuvveti, buradakinin neredeyse yarısı” dedi.

Yolcular ve çalışanlar dışarı çıkamıyor

Havalimanındaki son durum hakkında da bilgiler veren Kıdık, “7 saattir bir uçağın içinde bekleyen yolcular var. Dışarı çıkamıyorlar, Adana uçağı. Diğer personel de havalimanında ve çıkamıyor. Saatlerdir mahsur kalmış durumdalar” diye konuştu.

Kıdık ayrıca havalimanında bekleyenlere herhangi gıda desteğinde bulunulmadığını, otel konusunda açıklama yapılmadığını dile getirdi.

İstanbul havalimanı çalışanı: 'Bunun geleceği belliydi'

İstanbul Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü’nde çalışan biri de saatlerdir yaşananları şöyle özetledi:

“Sabah saat 10’dan beri inanılmaz bir rüzgar var. Bunun geleceği belliydi ancak hiçbir şey yapılmadı. Valilik kamu için çıkışları 15.30 olarak açıkladıktan sonra ‘Aracı olanlar gitsin’ dendi. Sonra da ‘Binayı terk etmeyin. Peynir, ekmek alın burada bekleyin’ denildi. Bunu diyen bizzat müdür ve müdür yardımcıları. O saate kadar hiçbir uyarıda bulunmadılar. Bugün sabahlamak zorunda kalacağız.”