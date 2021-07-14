İstanbul Havalimanı'nda çekirge istilası

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirgenin istila ettiğini bildirdi.
Kuzey Ormanları Savunması'nın aktardığına göre, çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Bir uçağa martı çarparken, bazı uçaklar pisti pas geçti.
Binlerce çekirge 3. Havalimanı'nı 'istila' etti— Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) July 13, 2021
Kuzey Ormanları'nın 13 milyon ağacı yok edilerek yapılan 3. Havalimanı'nda binlerce çekirge aprona girdi.
Çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Bir uçağa martı çarptı. Bazı uçaklar pisti pas geçti.+ pic.twitter.com/mFNAHDMKPG