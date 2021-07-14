İstanbul Havalimanı'nda çekirge istilası

İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirgenin istila ettiği belirtildi.

Haber Merkezi

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirgenin istila ettiğini bildirdi.

Kuzey Ormanları Savunması'nın aktardığına göre, çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Bir uçağa martı çarparken, bazı uçaklar pisti pas geçti.

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