İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Şantiyesi'nde açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde 3 metro hattının açılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un metrolarının yüzde 50'sinden fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu yıl içinde 3 metro hattımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kasım ayında İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz'

Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Kasım ayında İstanbul Havalimanı metrosunu açıyoruz. Bunun yanında İBB'de devam eden 100 km'lik metro hattı vardı, keşke çalışmalar düzgün gitseydi ama maalesef çalışmalar yavaş gidiyor. O metrolar bu hızla 10 yılda zor biter. 2019 yerel seçimlerine kadar hepsi hazırlanmıştı ama maalesef yeni gelen zihniyetin inadı nedeniyle bu metrolar İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır.

Ankara'da, Bursa'da, Kocaeli'de de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün önemli bir gün bizim için. Burası İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu... İstanbul Havalimanı Metro-YHT treni birbirine entegre olacak. İnşallah Kasım ayı içinde sizlerle tekrar burada buluşarak bu büyük projeyi İstanbullulara sunmanın gururunu yaşayacağız."