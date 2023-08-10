İstanbul Havalimanı inşaat işçileri servisi boş araziye düşmüştü: 18 yaralının tedavisi sürüyor

İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan 40 işçiyi taşıyan servis otobüsünün Kemerburgaz'da köprüden boş araziye düşmesi sonucu yaralanan 30 kişiden 12'si kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edilirken, biri yoğun bakımda olmak üzere 18'inin tedavisi sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün Işıklar-Ağaçlı yolunda meydana gelen kazada yaralanan 30 işçi Arnavutköy Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçilerden 12'si taburcu edilirken, 1'i yoğun bakımda 17'si normal serviste olmak üzere 18 işçinin tedavileri sürüyor.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da dün İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan 40 işçiyi taşıyan servis otobüsünün köprüden boş araziye düşmesi sonucu 30 kişi yaralanmıştı.