İstanbul Güngören'de tramvay yolunda kaza

Güngören’de tramvay yolunda iki araç çarpıştı, kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi.

Haber Merkezi

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Güngören tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 34 HR 9765 plakalı otomobile çarptı. 

Kazanın şiddetiyle takla atan 34 DRS 500 plakalı otomobil, tramvay yolunda yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bağcılar - Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin aracın tramvay yolundan kaldırılması için çalışmaları sürüyor. (İHA)

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