İstanbul'un Ümraniye ilçesinde inşaatı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul Finans Merkezi'nde yangın
İstanbul Finans Merkezi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.
Haber Merkezi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde inşaatı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.