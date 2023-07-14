İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde işçiler direnişe geçti

İstanbul'da Finans Merkezi şantiyesinde Limak Holding'e ait kampların koğuşlarında yaşanan su kesintisi ve yemek sorunlarına karşı işçiler direnişe geçti.

DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ARTIK YETER İNSANCA ÇALIŞMAK İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ. Finans Merkezi Şantiyesi Limak Holding'e ait kampların koğuşlarında yaşanan su kesintisi ve yemek sorunlarından kaynaklı aralarında üyelerimizinde olduğu inşaat işçileri eyleme geçtiler. #KöleDeğiliz" denildi.

ARTIK YETER İNSANCA ÇALIŞMAK İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ.



Finans Merkezi Şantiyesi Limak Holding'e ait kampların koğuşlarında yaşanan su kesintisi ve yemek sorunlarından kaynaklı aralarında üyelerimizinde olduğu inşaat işçileri eyleme geçtiler.#KöleDeğiliz pic.twitter.com/cuzqwg7sm7 — DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) July 14, 2023