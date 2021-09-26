İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri taciz iddialarının ardından istifa etti

İstanbul Filarmoni Derneği (İFD) Başkanı Atilla Tuna hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle 4 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını belirtti.

Özçelik, şunları söyledi:

"16 Ağustos tarihinde A.T. ile görüşerek İstanbul Filarmoni Derneğinin çıkartacağı müzik dergisinin editörü olmak üzere işe başladım. Kendi mesleğim ile ilgili işe başlamanın yarattığı heyecan A.T.’nın mobbing ve tacizi dolayısıyla korku ve endişeye dönüştü.

İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı. Ben kendisine bu durumdan rahatsızlığımı belirttim. Başta işe çok uygun olduğumu söyleyen A.T. tacizlerine karşı geldiğimde tehditlerine başladı.

'Özel hayatını bana rapor edeceksin', 'Erkek arkadaşına bile ben karar vereceğim', 'Regl tarihlerini söyleyeceksin', 'Kısacası tam teslimiyet istiyorum' dedi. Aksi takdirde yerime geçecek çok insan olduğunu söyleyerek beni işimle tehdit etti.

Ben derhal bu mobbing ve tacizi yönetim kuruluna bildirdim. Savcılığa giderek A.T’den şikayetçi oldum. Bunun üzerine Derneğin A.T.’ye soruşturma başlatacağını düşünürken A.T’nin bir mesajı ile işten çıkarıldım. Dernek Yönetim Kurulu mesajlarıma ve çağrılarıma dönmedi.

Bünyesinde olmaktan gurur duyduğum 75 senelik bir derneğin başkanının tacizci olmasını ve yönetim kurulunun tacize karşı üç maymunu oynamasını kabul etmiyorum. Uğradığım haksızlık ve tacize karşı sonuna kadar mücadele edeceğim."

Yönetim Kurulu'nda 4 istifa

Dilacan Özçelik’in paylaşımlarının ardından İstanbul Filarmoni Derneği İdare Şurası üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin'in istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Taciz iddiasının idare şurası toplantısında gündeme geldiği aktarılan açıklamada, “09.09.2021 tarihinde yapılan idare şurası toplantısında bu mevzuyla ilgili idare heyeti kararı alınarak İFD İdare Konseyi Lideri Atilla Tuna’nın istifası istenmiş, başkanlık yetkileri düşürülmüş ve lider vekiline devredilmiştir” denildi.

Yönetim kurulu kararına uyulmadığı belirtilen açıklamada, "Ancak daha sonraki gelişmeler çerçevesinde, alınan bu karara ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür. Bu durumda İFD Yönetim Kurulu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup, konunun yargı yoluyla çözülmesiyle ilgili her iki tarafa da tavsiyede bulunulmuştur. Gelinen bu noktada, aldığımız güncel karar üzerine 27.09.2021 Pazartesi tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.