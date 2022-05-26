İstanbul Fatih'teki çatışmada 1 ölü, oyuncu çıktı

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çatışmanın arasında kalan Azerbaycanlı Kamran Dadashzade başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kamran Dadashzade tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

Oyuncu olduğu ortaya çıktı

Bir süredir ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Kamran Dadashzade'nin dizi ve filmlerde oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Azerbaycan Sumgayıt Devlet Dram Tiyatrosu oyuncu olan Dadashzade'nin Türkiye'de bir çok dizide rol aldığı öğrenildi.

16 ve 20 yaşında iki kız çocuğu babası olan Dadashzade ek olarak da elektrik işleri işle uğraşıyordu. Kamran Dadaşzade'nin o gün elinde taşıdığı malzeme çantası ile elektrik işlerini yapacağı iş yerine doğru yürüdüğü ve çatışmanın ortasında kaldığı öğrenildi.