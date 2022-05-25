Beyazıt'ın ayrıntıları: ‘Amerikalı’yla, Siverekli çatıştı...

İstanbul Beyazıt’ı savaş alanına çeviren kavganın ayrıntıları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre çatışmanın meydana geldiği yer Çadırcılar Caddesi. Beyazıt Meydanı ile Kapalıçarşı arasında. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda. Bir ucunda Mercan Yokuşu diğerinde Sahaflar Çarşısı’nın giriş kapısı var. Caddede dükkânlar karşılıklı dizilmiş. Taklit ürünler satılıyor. Kiminde ayakkabı, kiminde forma, kiminde tişört... Dükkânların en büyüğü 20 metrekare civarında.

Cadde işlek, alışveriş yoğun. Her dükkânın önünde tezgâhları da var. Özellikle turistler yoğun ilgi gösteriyor. Dükkânlar sabah erken saatlerde açılıyor. Ama asıl yoğunluk ise öğlen saatlerinde başlıyor. Caddede Adanalı, Erzurumlu ve Mardinli esnaf var. Ancak yoğunluk Şanlıurfa Sivereklilerde. Zaten çatışan taraflardan biri de Siverekli...

'Tezgâh yükseltme' tartışmaya yol açtı

Önceki gün yaşanan çatışmayı konuşmak üzere dün bu caddedeydim. Ortalığı savaş alanına çeviren çatışma, caddenin aşağı ucunda, Kapalıçarşı’nın Beyazıt kapısı tarafında olmuş. Esnaf tedirgin ama gündelik hayat da devam ediyor. Olayı sorduğum çoğu kişi ya “Ben o sırada burada yoktum” ya da “Bir şey görmedim” diyor. Çatışmanın sebebine dair de rivayetler muhtelif. Farklı versiyonları olmakla birlikte çatışmanın sebebi ana hatlarıyla belli. Çatışma Öztürk ve Korkular aileleri arasında. Öztürk tarafı forma, Korkular tarafı ise ayakkabı satıyor. Dükkânları birbirine komşu. Diğer esnafın anlattığına göre yaklaşık 1 yıl önce ‘tezgâh yükseltme’ sebebiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp fiili kavgaya dönüştü. Sonra da silahlar konuştu. ‘Amerikalı’ lakaplı Polat Öztürk’ün kardeşi, diğer taraftan Mustafa Korkular’ı vurdu.

'Kalabalık bir grupla geldi'

Komşu esnafın anlattığına göre bu olaydan sonra Öztürk hapse girdi. Dükkânları ise kapandı. Çünkü arada husumet doğmuştu. Araya girmek isteyenler oldu ama netice alınamadı. Öztürk, yaklaşık iki ay önce hapisten çıktı. Dükkânı tekrar açmak için de hazırlıklara başladı. Geceden yanında kalabalık bir grupla dükkâna geldi. Önceki gün sabaha kadar da açılış için hazırlıklar yaptı. Durumu fark eden esnaf, iki aile arasındaki husumeti bildiği için polise haber verdi. Çünkü Korkular grubu, dükkânın açılmasını istemiyordu. İki grup arasında bir hadisenin çıkması da kaçınılmazdı. O yüzden bir polis ekibi sabah erken saatlerde caddeye geldi. Komşu iki dükkânın önünde tedbir alarak beklemeye başladı. Ancak yine de korkulan oldu...

'Yoğun zamana denk gelseydi...'

Olay günü saat 10.00 civarında iki taraf arasında önce tartışma başladı. Ardından bir taraf, diğerinin dükkânına doğru saldırdı. Bu sırada polis, tarafları engellemeye çalıştı. ‘Amerikalı’ lakaplı Polat Öztürk’ün tarafı, dükkândan pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Diğer taraf da tabancayla karşılık verdi. Önce kapının önünde tedbir alan polis memuru, sonra da caddeden geçen bir tesisatçı yaralandı. Birkaç dakika süren çatışma boyunca toplam 7 kişi yaralandı. Esnafa göre çatışma erken saatlerde çıktığı için cadde nispeten boştu. Eğer çatışma caddenin yoğun saatlerine denk gelseydi zarar görenlerin sayısı çok daha fazla olabilirdi.