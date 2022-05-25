'Bilal’i bilmem de Burak uzun zamandır korkudan ağlıyor' paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışında olduğu bilinen ve kamuoyu önünde çok görülmeyen oğlu Burak Erdoğan'a ilişkin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan gazeteci Erk Acarer, "Bilal’i bilmem de Burak uzun zamandır korkudan ağlıyor. Onu net biliyorum!" dedi.

Acarer'in bu paylaşımı, Kılıçdaroğlu'nun dünkü TURKEN Vakfı'na para aktarma açıklamaları sonrasında geldi.

Erdoğan ailesinin büyük oğlu Burak, sanatçı Sevim Tanürek’e 11 Mayıs 1998 günü çarparak ölümüne neden olmuş, davadan bilirkişi raporuyla sıyrılmıştı.

Gemi işiyle uğraştığı ve yurtdışında olduğu belirtilen Burak Erdoğan, uzun süredir sessizliğe gömülmüş durumda.