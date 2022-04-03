İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti

İstanbul Esenyurt’ta Alparslan Ç., takip ettiği Kader G.'yi silahla ateş ederek öldürdü. Alparslan Ç. ardından silahla kendi başına ateş etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ç., metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G.’nin boyun kısmına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına dayayan Alparslan Ç. tetiğe basarak silahı ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan ağır yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yerdeki kurşun kovanlarını ve kan örneklerini toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

Hastanede tedavisine başlanan Kader G.’nin yaşamını yitirdiği, Alparslan Ç.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı öncesi yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt 116. Sokak’ta meydana gelen cinayet öncesi yaşananlar kameralara yansıdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Alparslan Ç.’nin, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde Kader G.’yi beklediği, daha sonra kadına arkadan yanaştığı, ardından ara sokağa iterek götürdüğü, sonrasında ise silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların paniğe kapılarak kaçıştıkları görüldü. (İHA)