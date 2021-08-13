İstanbul Erkek Lisesi’nin yeni müdürü: Zorunlu Osmanlıca'yı ilk başlatan isim

Daha önce İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Tarhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde müdür olarak görev yapan Hüseyin Sarı, Türkiye'nin köklü liselerinden İstanbul Erkek Lisesi'ne müdür olarak atandı.

Hüseyin Sarı mezun olduğu Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nin derneği olan BAKİM-DER’in de danışma kurulunda yer alıyor.

AKP’nin eğitimde dönüşüm başlattığı yıllarda Osmanlıca sosyal bilimler liselerinde ‘‘zorunlu ders’’olarak okutulmaya başlanmıştı. O sırada Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile aralarında kuvvetli ilişki bulunan Hüseyin Sarı ‘‘zorunlu Osmanlıca’’ uygulamasını Türkiye’de ilk başlatan kurum müdürü olmuştu. Hüseyin Sarı aynı zamanda Osmanlıca dersi için hazırlanan müfredatın kurulunda da yer alıyordu.

İstanbul Bahçelievler’deki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ‘‘zorunlu Osmanlıca’’ dersi uygulanmaya başladıktan sonra Osmanlıca yazmanın yasak olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

“Devrim Kanunları'na göre yazmak yasaktı o yüzden daha çok okutacak şekilde eğitim verdik. Son iki yıldır yazma çalışmaları için Talim Terbiye girişimleri tamamladı”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yer alan biyografisine göre Hüseyin Sarı, “II. Abdülhamit’in Cinci Hocası Ebü’l-Hüda Efendi” adlı kitabın da yazarı.