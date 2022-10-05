İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis intihar etti

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Enes Sayhan, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'nde beylik tabancasıyla intihar etti.

Polis memurunun, intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“05.10.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru E.S., il emniyet müdürlüğümüzde boş bir odada kendi silahıyla intihar etmiştir. Olay sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilen E.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

“Polis memurumuz E.S., 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek almış, uzman eşliğinde yapılan görüşmeler neticesinde görevine devam etmesinde sakınca bulunmadığı belirlenmiş, aynı zamanda böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edilmiş, bu süreçte de görevlimize İl Emniyet Müdürlüğü’müzce maddi ve manevi destekte bulunulmuş ve sürekli yanında bulunulmuştur.

Tüm teşkilat mensuplarınızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır.”