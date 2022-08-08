İntihar eden polisin ses kaydı ortaya çıktı: Mobbingi anlatıyor

Şırnak'ta vali koruması olarak görev yapan özel harekat polisi Alpaslan Soylu, mobbinge uğradığını yazan bir not bırakarak 9 Haziran günü intihar etmişti. Aynı şubede görev yapan Murat Sucu'nun anlatımları da mobbingi doğrular nitelikteydi. Kendi isteği doğrultusunda görev yeri değiştirilen özel harekat polisi Murat Sucu da 30 Temmuz günü intihar etmişti.

Şırnak'ta vali koruması olarak görev yaparken yaşamına son veren özel harekat polisi Alpaslan Soylu'nun özel harekat polisi olan arkadaşı Murat Sucu'nun intiharıyla ilgili ses kaydı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre; Sucu'nun, Soylu'nun intiharıyla ilgili verdiği ifade sebebiyle mobbing'e maruz kaldığı ve kendi isteğiyle Manavgat Koruma Şube'ye geçtiği iddia edilmişti. Murat Sucu'nun arkadaşının ölümü sonrası yaptığı görüşmenin ses kaydında kendisinin mobbing'e maruz kaldığını anlattığı duyuldu.

Ses kayıtlarında Soylu'nun intiharının ardından yaşananlara değinen Murat Sucu, mobbing uyguladığı iddia edilen yetkililerle kendisi arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"İlk geldiği zamanlar karakola geldi ve içeri girdi. Çay içiyorduk. Masada bardaklar falan vardı. 'Masayı temizleyin' dedi, temizledik oturduk. 'Sorumlu kim?' dedi. 'Benim başkomiserim' diye cevap verdim. Nasıl görev yapıyorsunuz burada? diye sordu. Çalışma biçimimizi anlattım. 'Sen böyle mi görev yapıyorsun, senin ağzına tükürürüm' dedi. 'Dönemin kaç senin?' diye sordu. '43' dedim. 'Bir de eski olacaksın böyle mi görev yapılır?' dedi kesti attı. Sustuk devam ettik."

İntihar eden polis Soylu'nun yoğun bakımdaki üçüncü gününde yapılan bir toplantıda kendisine yönelik hakareti dile getirdiğini de anlatan Murat Sucu, “Hakaret olayını söylediğim zaman 'Ben senin olayı hatırlamıyorum. 10 yıllık özel harekatçısın, sana güvenlik almayı ben mi öğreteceğim' dedi. Bana yapılan hakareti söylediğim zaman kendilerini bana karşı savunmaya başladılar” ifadelerini kullandı.