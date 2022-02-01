İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğine sahip beşinci kenti oldu

Navigasyon şirketi TomTom, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların trafik çilesi bitmek bilmezken bu durum dünya sıralamasında üst sevilere tırmandı.

Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan 9. şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta 5. sıraya yükseldi.

En kilit saat 18.00

İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı.

İstanbul'da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor.

Trafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19.00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18.00 olduğu açıklandı.

İlk sırada Moskova yer alıyor

Verilere göre Rusya'nın başkenti Moskova yüzde 54’le dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan'ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya'nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye'den İstanbul alıyor.