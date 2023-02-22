İstanbul depremi konuşulurken diğer iki kente işaret etti: 'En çok korktuğumuz yerlerden biri'

Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Samet Arslan, Show Haber'e olası deprem noktalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Pampal, "Şu anda Hatay'dan güneye doğru, Ölüdeniz fayı, Ortadoğu, Suriye, Lübnan ve İsrail maalesef topun ağzında" diye konuştu.

Pampal'ın dikkat çektiği diğer yerler ise Bolu ve İzmir oldu. "Bolu'nun hem zemin olarak iyi değil hem de kırılmamış bir parça var" diyen Pampal, İzmir'e ilişkin "Şu anda en çok korktuğumuz yerlerden biri İzmir" diyen Pampal, "Körfez'den, Mustafakemalpaşa'dan doğuya doğru uzanan İzmir fayı var" ifadesini kullandı.