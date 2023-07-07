İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz'da ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.