İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'sosyal medya' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fransa'da meydana gelen protestolarda yaşanan olaylara benzer olayların, Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifdelere yer verildi:

"Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır."