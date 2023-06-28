İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Merdan Yanardağ'a ilişkin açıklama

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandı. Yanardağ’ın Metris Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.

Yanardağ, ifadesinde, "Cımbızlanarak yapılan montaj ve video üzerinden 25’ini 26’sına bağlayan gece bir linç kampanyası yapıldı. Güdümlü bir operasyon olduğu anlaşılmaktadır. Kaçma şüphesi söz konusu olamaz, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yanardağ'ın ifadesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, "soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini" beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Yanardağ'ın avukatından açıklama

Öte yandan TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu ‘Açıkça’ programına konuk olan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna soruşturma dosyasında program kaydının tamamının olmadığını, kararda delil olarak sosyal medyadaki montaj videonun dikkate alındığını duyurdu.

'Ortada ciddi bir manipülasyon ve çarpıtma var'

Durna’nın açıklamaları şöyle:

“Ne yazık ki Merdan Yanardağ’la cezaevinde görüşemedim bürokratik süreç tamamlandığı için. En son kendisiyle adliyede tutuklama kararından sonra görüştük. Yarın cezaevinde görüşeceğiz. Görüşme sonrası daha sağlıklı bilgi vereceğim. Muhtemelen bütün hukukçular aynı garabete işaret edeceklerdir. Merdan Yanardağ bu sözleri neden söyledi deniyor. Öncelikle belirtmeliyim ki ortada ciddi bir manipülasyon ve çarpıtma var. Buna vurgu yapmak lazım. Ne oldu? Soruşturmaya konu olan 20 Haziran’da yapıldı. Ama 19 Haziran’da Galip Ensarioğlu’nun Gazete Duvar’da yayımlanan bir röportaj var. Röportajda Ensarioğlu’nun Demirtaş’a, Öcalan’a ve Kandil’e dair değerlendirmeler var. TELE1’deki programda Ensarioğlu’nun açıklamalarını yorumlayıp eleştiriyor. Sanki Merdan Yanardağ özellikle bu konuda bir program yapılmış bir izlenim var. Bunu düzeltmek lazım. 25’ini 26’sına bağlayan gece bir video kaydı sosyal medyaya düşüyor. 20 Haziran’daki programda bu konuyla ilgili 15-20 dakikalık bölüm 4-5 dakikaya düşürülmüş. Bölüm cımbızlanıp çeşitli kısımları birleştirerek servis edilmiş. Sonra ertesi gün soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Ve nedense biz bunu Twitter’da öğreniyoruz.

'Dosyada program kaydı yok'

Kanala geldiğinde 1 günlük gözaltı süresi alınmış. Ve akşam saatlerinde de ilk ifademizi verdik. İfadeyi vermeye aşamasında savcılığın veya Emniyet’in soruşturma dosyasında program kaydı yok. Sosyal medyadaki video çözümlenmiş ve soruşturma açılmış. Bunun kendisi bir garabet. Biz buna itiraz ettik. O akşam aslında savcılığa çıkarılmamız gerekirken yine savcılığın talimatıyla gözaltının devam etmesi ve sabah saatlerinden adliyeye getirilmesi istendi. Yanardağ sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Bu kez de öğlene kadar savcıyı bekledik. Biz ifade öncesi Ensarioğlu’nun röportajını sunup özellikle TV kaydını sunduk savcılığa. Ve sonrasında süreç başladı. Aslında bunların hepsi taşların döşenmesiyle ilgiliydi. Biz bir süredir Yanardağ’la ‘Acaba tutuklama hangi dosyadan gelir?’ diye konuşurken. Başka bir dosyada tutuklama zaten bekliyorduk. Merdan Yanardağ’ın muhalif kimliğinin susturulması gerekiyordu ve bunun yolu yapılıyordu.

'Montaj videoda da suç unsuru yok'

Her şeyi bir kenara bırakalım; diyelim 4-5 dakikalık montaj videosunu esas alalım aslında bir suç unsuru yok. Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrası çok açık. 2013’te bu fıkrada değişiklik yapıldı ve orada propagandanın kendisi cebir ve şiddeti meşru haline getirmeye bağlandı. 2019’da yapılan bir ek cümleyle eleştiri hakkı bunlar muaf tutuldu. Aslında montajın kendisi bile suç değil. Bu konuda AYM’nin, Yargıtay’ın kararları var. Biz ısrarla şunu dile getirdik; ‘Merdan Yanardağ’ın bir bölümü değerlendirme, bir bölümü de Ensarioğlu’ndan alıntı…’ Programın tamamını sunmamıza rağmen klasik tutuklama kararında ‘mevcut delil durumu 26 Haziran 2023 tarihli açık kaynak araştırma tutanağı içeriği…’ Bahsedilen o 4-5 dakikalık video. Karar buna göre verilmiş. ‘Biz gerçeklik bu değil’ diyoruz ama dikkate alınmamış. Tutuklama kararında montajlanmış video delil olarak ele alınmış. Bu kabul edilebilir değil.

'İtiraz edeceğiz'

Üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Sonrasında adli tatile giriyor. Aslında adli tatil içerisinde görülmeli ama bazen fiilen görülemeyebiliyor. Biz rutin şekilde itirazlarımız sürdüreceğiz. Ancak o aşamaya gelene kadar inşallah Merdan Yanardağ serbest bırakılacak.”