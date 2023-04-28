İstanbul Boğazı’nda tüm vapurlar bir dakika boyunca düdüğe bastı

Şehir Hatları A.Ş.'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir uzlaşıya varılamadı.

Şehir Hatları yönetiminin yüzde 33 zam teklifini reddeden Türkiye Denizciler Sendikası, Şehir Hatları vapurlarında sabah 09.00’da bir dakika boyunca düdük eylemi gerçekleştirdi.

Kadıköy'de Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar eyleme katıldı. Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti. Şehir Hatları yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Sendika yüzde 90 oranında zam ve iş barışının sağlanabilmesi için skala farklarının ortadan kaldırılmasını talep ediyor. (AA)