İstanbul Boğazı'nda tekneden ateş açan iki kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan iki kadın, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda tespit edildi. Görüntülerden tespit edilen 23 yaşındaki B.A. ve 22 yaşındaki F.K. gözaltına alındı.

DHA'nın hanerine göre; şüpheliler, emniyette verdikleri ifadelerinde olayın 23 Haziran'da meydana geldiğini, teknenin kaptanı olan 27 yaşındaki A.K.'nin kendilerine silah verdiğini, kurusıkı olduğunu bildikleri silahla deneme atışı yaptıklarını söyledi.

Bu gelişme üzerine tekne kaptanı A.K. de olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alındı. A.K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. .B.A. ile F.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.