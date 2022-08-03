İstanbul Boğazı'na ulaşan tahıl gemisinde denetim başladı

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 22 Temmuz'da imzalanan "tahıl sevkıyatı" anlaşması kapsamında Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni'nin İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirlemesinin ardından gemide denetimin başladığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi.
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan heyetin denetimlerinin ardından gemi Lübnan'a gidecek.