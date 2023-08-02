İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri fahiş eğitim zamlarına karşı Santral Kampüsü'nde toplandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi geçtiğimiz haftalarda 2023-2024 dönemi için zamlı eğitim ücreti tablosunu açıkladı. Ücretler geçen yıla kıyasla yüzde 150’ye yakın bir artış gösterdi.

Açıklanan zam oranları, üniversiteye yeni girecek öğrencileri kapsıyor. Eğitimine devam edecek 20 bini aşkın öğrenci için ise herhangi bir açıklama hâlâ yapılmadı. 2022-2023 öğrenim yılında uygulanan zam oranları göz önünde bulundurulduğunda, yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile mevcut öğrencilere aynı ücret tarifesi uygulandığı görülüyor.

Bu durumla üniversite öğrencileri; barınma kaygısı, yönetim tarafından git gide büyütülen ulaşım sorunu, yemekhanesizlik, üniversite bünyesinde emek veren bütün işçilere yönelik kötüleştirilen çalışma şartları gibi aynı kâr zihniyetiyle yaratılan koşullar nedeniyle okulu bırakmayı düşünmeye mecbur bırakılıyor.

Okulunu bırakmak istemeyen, öğrenci olarak görülmek isteyen İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, Bilgili Susmuyor Platformu yoluyla bir araya gelme çağrısı yaptı. Öğrenciler, kendilerine müşteri zihniyeti ile yaklaşan üniversite yönetimine yönelik basın açıklaması yaptı, ardından ıslak imzalı dilekçeleri ile taleplerini iletti.

Öğrenciler, üniversitenin tüm bileşenlerini, arkadaşlarını ve velileri ses çıkarmaya davet ederken, eğitim haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ve dayanışmayı büyüteceklerini belirtti.

'Elinizi öğrencilerin cebinden çekin!'

"Müşteri değiliz, öğrenciyiz" diyen öğrencilerin açıklaması şu şekilde,

"Hazırlık sınıfındaysanız asgari ücrete dayanan dil kitaplarını satın alacaksanız! Uygulamalı bölümlerde ihtiyaç duyduğunuz ekipmanlara ulaşamayacak, stüdyo kuyruklarında bekleyecek, kilitli laboratuvarlara ise giremeyeceksiniz!

Shuttle seferleri iptal edilecek, derslerinize ve sınavlarınıza gecikeceksiniz.

Kampüsün her tarafı özel işletmelerin talanına açılacak, sizler ise karnınızı doyuracak bir yemekhane bulamayacaksınız.

Akademik kadroda sürekli bir küçülmeye gidilecek; artan iş yüküne rağmen hocalarınızın emeklerinin karşiliğinin verilmediğini göreceksiniz.

Çünkü öğrenci dostu olarak geçinen üniversitemiz için öğrenciler yalnızca müşteriden ibaret!

(…)artan hayat pahalılığı ve yoksullaşmayla birlikte bilgi üniversitesinde öğrenci olmak sanıldığının aksine hiç de kolay değil! Hele ki bize kestiği faturalarla ülkenin kâr rekortmeni olmuşsa!

Bilgi Üniversitesi patronları ceplerini her geçen sene daha fazla doldururken biz bilgililer, üniversitesinin gerçek sahipleri, her geçen dönem daha da kötü şartlarda eğitim hayatımıza devam etmeye çalışıyor ve bugün ise eğitim hayatimizin sona erme ihtimaline karşi buluşmuş bulunuyoruz.

Çünkü her geçen dönem öğrenciler için ayrılan bütçe daha da kısılırken bizlerin üniversiteye ödediği tutar fahiş zamlarla ödenmez hâle geliyor.

(…)ücretsiz ve nitelikli eğitim her yurttaşın hakkidir. Beslenme, ulaşım ve barınma gibi haklarımıza göz diktiğiniz gibi eğitim hakkimizi gasp etmenize izin vermeyeceğiz.

Biz sustukça umursamamaya ve zam üstüne zam yapmaya devam ediyorlar. Sanıyorlar ki vazgeçeriz, sönümleniriz. Yok öyle bir dünya! Biz bilgililer patronların ensesindeyiz.

İlan ediyoruz

Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürdüreceğiz!

Üniversitemizi patronlardan geri alacağız!

Kâr için değil, öğrenci için bilgiyi kazanacağız!"