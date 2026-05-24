İstanbul Bilgi Üniversitesi nöbetine polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Bilgi Üniversitesinin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmasına karşı başlayan protestolara emniyet güçleri müdahale etti.

Santral Kampüsü önünde kararı protesto etmek ve akademisyenler ile öğrencilerin başlattığı nöbete destek vermek isteyen kitleye polis müdahalesi başladı. Kampüs önünde etrafı saran çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla barikat kurdu. Karara tepki gösteren kalabalık öğrenci grubu ile polis arasında sert tartışmalar ve arbede yaşanırken, müdahale sırasında çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

Polisin kampüsteki ablukası devam ediyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni, 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı. Kararda, üniversitenin kurucu vakfına kayyım atanması gerekçe gösterildi ve işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi uyarınca yapıldığı belirtildi.

Kararın ardından YÖK, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. Öğrenciler ve akademisyenler ise kapatma kararına karşı Santral Kampüsü’nde nöbet başlattı. Farklı üniversitelerden öğrenci toplulukları ve eğitim emekçileri de Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma çağrısı yaptı.

TKG’den destek açıklaması

Türkiye Komünist Gençliği de Bilgi Üniversitesi öğrencilerine destek açıklaması yaptı. “Eğitim hakları için mücadele eden Bilgi Üniversiteli arkadaşlarımızın yanındayız” denilen açıklamada, öğrencilerin üç gündür eğitim hakları için direndiği belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi bir kararnameyle kapatıldığı ifade edilerek, “Mücadeleye başlayan öğrencilere iktidarın yanıtı polis saldırıları oldu” denildi.

Sabah saatlerinden itibaren polis ablukası ve müdahalesine maruz kalan öğrencilerin okul içerisinden çıkarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin hakları için verdikleri mücadele meşrudur. Gayrimeşru olan memleketi yerli ve yabancı holdinglere peşkeş çeken, geleceğimizi tarikat ve cemaatlere teslim eden siyasi iktidardır.

Eğitim Hakları İçin Mücadele Eden Bilgi Üniversiteli Arkadaşlarımızın Yanındayız!



Bilgi Üniversitesi öğrencileri üç gündür eğitim hakları için direniyor. Okullarının hiçbir gerekçe göstermeden keyfi bir kararname ile kapatılmasının ardından mücadeleye başlayan öğrencilere… pic.twitter.com/VV6V17hUTI — TKG (@TKGSosyal) May 24, 2026

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.