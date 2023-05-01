İstanbul Başakşehir'de kadın cinayeti

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan A.U.'yla aynı işyerinde çalışan kişi A.U.'nun evine gitti. A.U.'yu konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce A.U.'yu sonra da kendisini vurdu.

DHA'nın haberine göre, silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.U.'yu hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki A.U.'nun ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.