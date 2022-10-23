İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu

İstanbul Barosu'nun 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.

İstanbul Barosu Başkanlığı için bugün yapılan seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uraçin ve Avukat Mert Er Karagülle yarışmıştı.