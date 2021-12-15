İstanbul Barosu'nun eski başkanı Yücel Sayman yaşamını yitirdi

Beyin kanseri tedavisi gören ve son dönemde durumu ağırlaşan İstanbul Barosu'nun eski başkanlarından 82 yaşındaki Yücel Sayman, bugün yaşamını yitirdi.
Sayman için İstanbul Barosu önünde tören düzenleneceği belirtildi.
Milletlerarası Özel Hukuk alanınında uzman olan Prof. Dr. Yücel Sayman, 1996 - 2002 yılları arasında İstanbul Baro Başkanlığını yürütmüştü.
Yücel Sayman 1939'de Konya'da doğmuş, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmişti. Kendisi 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.
1978 yılında doçent olan Sayman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı.
Bir dönem Evrensel Gazetesi'nde yazarlık yapan Sayman, yayınlanan yazılarının "Özgürlük Zamanı" adlı kitabında derlemişti.