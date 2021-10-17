İstanbul Barosu Başkanlığı'na yeniden Mehmet Durakoğlu seçildi

İstanbul Barosu Genel Kurulu tamamlandı. İstanbul Barosu Başkanlığı'na, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu seçimlerinde, baroya kayıtlı 26 bin 16 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı.
Toplam 7 adayın katıldığı seçimde sonuçlar şöyle oldu:
Mehmet Durakoğlu: 8.479 (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu)
Hasan Kılıç: 6.155 (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi)
Gökhan Ahi: 6.013 (Avukat Hakları Grubu)
Ata Yazıcıoğlu: 1.669 (Çağdaş Avukatlar Grubu)
Sezin Uçar: 1.661 (Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu)
Kaptan Yılmaz: 1.087 (İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu)
İshak Şâdi Çarsancaklı: 952 (Bağımsız Avukatlar Grubu)
Açılan 131 sandıkta geçersiz sayılan oy sayısı ise 467 oldu.