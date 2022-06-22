İstanbul Aydın Üniversitesi'nde toplu işten çıkarma iddiası

Birlik Sendikası, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sözleşmelerin yenilenmesine 1 hafta kala toplu işten çıkarmalar başladığının iddia edildiğini duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada "Çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri yasal bildirim yapılmadan kararın sözlü olarak iletildiğini söyledi. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız" denildi.
🔴 İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sözleşmelerin yenilenmesine 1 hafta kala toplu isten çıkarmalar başladığı iddia ediliyor.— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) June 22, 2022
Çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri yasal bildirim yapılmadan kararın sözlü olarak iletildiğini söyledi.
Sendika olarak konunun takipçisi olacağız.