İstanbul Aydın Üniversitesi'nde toplu işten çıkarma iddiası

Birlik Sendikası, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sözleşmelerin yenilenmesine 1 hafta kala toplu işten çıkarmalar başladığının iddia edildiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada "Çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri yasal bildirim yapılmadan kararın sözlü olarak iletildiğini söyledi. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız" denildi.