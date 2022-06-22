İstanbul Aydın Üniversitesi'nde toplu işten çıkarma iddiası

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri yasal bildirim yapılmadan işten çıkarma kararının sözlü olarak iletildiğini belirtiyor.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sözleşmelerin yenilenmesine 1 hafta kala toplu işten çıkarmalar başladığının iddia edildiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada "Çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri yasal bildirim yapılmadan kararın sözlü olarak iletildiğini söyledi. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız" denildi.

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