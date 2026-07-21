İstanbul Aydın Üniversitesi emekçilerinden kampüs önünde eylem: İşimizi geri istiyoruz!

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde işten çıkarılan akademisyenler, işe geri dönme taleplerini dile getirmek ve haklarını talep etmek için üniversite önünde bir araya geldi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı bünyesinde buluşan akademisyenlere, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Akademi İnisiyatifi’nde yer alan akademisyenler ve üniversite öğrencileri de destek verdi.

Taleplerini dile getirmek amacıyla Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatı eşliğinde üniversite yönetimiyle görüşmek isteyen akademisyenlerin bu talebi kabul edilmedi.

Bunun üzerine üniversite giriş kapısı önünde akademisyenler basın açıklaması yaptı.

Üniversite yönetimiyle görüşme talebi reddedilen ve üniversitenin içerisine alınmayan İstanbul Aydın Üniversitesi emekçileri; üniversite önünde basın açıklamasını gerçekleştirdi.



İşten çıkarılan İstanbul Aydın Üniversitesi emekçisi:



“Hiç bir gerekçe sunulmadan, mail ile… pic.twitter.com/99YjLzldPL — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 21, 2026

Öncesinde hiçbir bildirimde bulunmadan sadece bir e-posta ile işten çıkarıldıklarını vurgulayan akademisyenler, "Bugün buraya bir görüşme talebinde bulunduk. Taleplerimizi iletmek için toplandık. Rektörlükle görüşmek istedik fakat bu talebimiz geri çevrildi" dedi.

Kurumsal süreçlerin ve akademik emeğin hiçe sayıldığını vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllar boyunca bu üniversitenin gelişmesi için çalıştık. Ders anlattık. Öğrenci yetiştirdik. Tez yönettik. Bilimsel araştırmalar yaptık. Ulusal ve uluslararası projelerde görev aldık. Akreditasyon süreçlerinde emek verdik. Üniversitenin bugün kamuoyuyla paylaştığı akademik başarıların, uluslararası akreditasyonların ve kurumsal saygınlığın arkasında yalnızca yöneticilerin değil, burada görev yapan binlerce eğitim emekçisinin bilgi birikimi ve alın teri bulunmaktadır."

'Çalışma koşulları sürdürülemez bir noktaya ulaştı'

Uzun süredir çalışma yaşamını zorlaştıran uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten akademisyenler, açıklamanın devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak uzun yıllardır çalışma yaşamımızı zorlaştıran pek çok uygulamayla karşı karşıya kaldık. Artan ders yükleri, giderek çoğalan idari görevler, akademik üretimi baskı altına alan uygulamalar, akademisyenlerin mesai saatleri üzerinden değerlendirilmesi, yazılı açıklama yapılmaksızın gerçekleştirilen maaş kesintileri, karşılığı ödenmeyen fazla çalışmalar ve çalışma barışını zedeleyen uygulamalar artık sürdürülemez bir noktaya ulaşmıştır. Bugün yaşanan toplu işten çıkarmalar da bu sürecin son halkası olmuştur. Üstelik bu kararlar, eğitim ihtiyacının ortadan kalktığı bir dönemde alınmamıştır. 2025-2026 Bahar Dönemi itibarıyla bölümlerimiz eğitim öğretim faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Önümüzdeki akademik yıl için pek çok bölümün öğrenci kontenjanlarında herhangi bir daralma bulunmamaktadır. Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim faaliyetleri devam ederken çok sayıda akademisyenin görevine son verilmesi, kamuoyunun açıklama beklediği önemli bir konudur."

İşten çıkarılma sürecinin yalnızca kendilerini değil, öğrencileri de mağdur ettiğini belirten akademisyenler, taleplerini yinelendi:

"İşimizi geri istiyoruz. Görevlerine son verilen akademisyenlerin durumunun yeniden değerlendirilmesini, objektif ve denetlenebilir ölçütlerle yürütülecek bir süreç sonunda görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Çünkü bizler yalnızca kendi geleceğimiz için mücadele etmiyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkı için, akademik emeğin değeri için, üniversitelerin bilim üreten kurumlar olarak varlığını sürdürebilmesi için mücadele ediyoruz."

'Vakıf üniversitelerinde yaşanan kıyıma bir dur diyoruz'

Açıklamanın ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı adına konuşan Selahattin Kural, vakıf üniversitelerindeki kâr odaklı sisteme dikkat çekti. Kural konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2,5 milyon öğrencinin sınav sonucu açıklandı. Vakıf üniversitelerinde 1 milyona yakın öğrenci var. Bu sayılar vakıf üniversitesi patronları için bir şey ifade ediyor. Daha fazla kâr. Vakıf üniversitelerinde işten çıkarılan emekçilerin yaşadığı haksızlığın nedeni patron tarafından yönetilen vakıf üniversitelerinin mantığıdır. Eğitimin piyasalaşmasıdır."

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı temsilcisi Selehattin Kural:



“İstanbul Aydın Üniversitesi başta olmak üzere vakıf üniversitelerinde yaşanan kıyıma bir dur diyoruz. Bilim emekçileri yan yana gelmeliler. Haklarını savunmalılar. Korkmadan, cesaretle onursuzluk dayatan bu… pic.twitter.com/nzhae2S15Z — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 21, 2026

Vakıf üniversitelerinde yaygın bir şekilde işten çıkarmaların yaşandığını belirten Kural, çağrısını şu sözlerle sürdürdü:

"İstanbul Aydın Üniversitesi başta olmak üzere vakıf üniversitelerinde yaşanan kıyıma bir dur diyoruz. Bilim emekçileri yan yana gelmeliler. Haklarını savunmalılar. Korkmadan, cesaretle onursuzluk dayatan bu düzene karşı mücadele vermeliler. Buradan çağrı yapıyoruz: Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçileri çağırıyoruz. Gelin haklarımızı birlikte mücadele ederek alalım. Özel üniversite sahiplerinin karşısına örgütlü çıkalım. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz."

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