İşsizlik TÜİK’e göre düşüyor İŞKUR’a göre artıyor

TÜİK’in Nisan 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları bugün yayımlandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,3 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Nisan 2022’de 8 milyon 107 bin kişi olarak gerçekleşti.

Pandemi öncesine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 595 bin arttı. TÜİK’e göre Nisan 2019’da yüzde 13,8 olan işsizlik Nisan 2022’de yüzde 11,3’e düştü. Ancak geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,1’den yüzde 21,7’ye yükseldi.

İŞKUR verilerine göre Nisan 2021 ve Nisan 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 910 binden 3 milyon 584 bine yükselerek 674 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 614 bin azaldı. Böylece kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayılarının değişimi arasında 1 milyon 288 bin kişilik fark ortaya çıktı.

İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 23 artarken, TÜİK’in işsiz sayıları yüzde 14 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinde İŞKUR’un bu eğilimi yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verileri salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir değildir.

Geniş tanımlı kadın işsizliği ise tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor.

Rapordan özet bulgular şöyle: