Patronların Ensesindeyiz, işsizlik sigortası fonunda biriken paraların patronlara teşvik olarak geri verilmesine dair bir açıklamada bulundu.

"İşsizlik sigortasında patronlara büyük kıyak" başlıklı açıklama şöyle:

"İşsizlik sigortası fonu işsiz kalanlardan çok işsiz bırakan patronlar için kullanılıyor. Fonda biriken paralar patronlara teşvik olarak geri veriliyor.

İşsizlik sigortası fonu 1999 yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası’yla; “… kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara, işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belirli bir süre ve ölçüde karşılamak ve genel sağlık sigortası primlerini ödemek…” amacıyla kurulmuştu.

İşsizlik Fonu Yasası’nın “Amaç”başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan; “…sigortalılara işsiz kalmaları halinde, bu Kanunda öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır” cümlesindeki “işsiz kalmaları halinde…” ibaresi 2008 yılında çıkarıldı ve işsiz kalmak ile fon bütçesinin kullanılması arasındaki ilişki koparıldı.

Ardından yeni değişikliklerin yolu açıldı. Yasaya 2018-2019 arasında 21 geçici madde eklendi. Her değişiklikle patronların çıkarına olacak yeni düzenlemeler getirildi.

Bugün itibariyle fonun gelirleri, sigortalının aylık brüt kazancı esas alınarak işçilerden %1; işverenlerden %2 oranında kesilen primler ile %1 devlet katkısı ve faizlerden oluşuyor.

Aylık olarak yayınlanan işsizlik sigortası bültenindeki verilere göre;

Aylık olarak yayınlanan işsizlik sigortası bültenindeki veriler

2022 Mayıs ayına kadar 32.232.396 TL toplanmışken, bu gelir işsizlik ödeneği olarak 4. 812.402 TL olarak işçilere ödenmiş. Kısa Çalışma ödeneği olarak işçilere 8.559 TL Nakdi ücret desteği olarak 3.690 TL ve yarım Çalışma ödeneği olarak 14.121, ücret garanti fonundan ise 19.252 TL ödenmiş durumda.

Bu ödemeler toplandığında işçiye ödenen para, 4.858.023 TL olarak hesaplanmakta.

Aktif işgücü programları ve işbaşı eğitim programları ise işçiye verilen destekten çok patronlara verilen teşvikler haline dönüşmekte. Bilindiği gibi bu programlarla işbaşı yaptırılan işçilerin ücretlerinin bir kısmı ve sigorta primleri yine işsizlik sigortası üzerinden ödenmektedir. Bu iki programın maliyeti ise 5.061.655 TL olarak hesaplanmakta. Patronlara verilen teşvikler ise ayrı bir satır olarak tabloda yer almakta. Buna göre 2022 Ocak ayından Mayıs ayına kadar patronlara verilen teşvik 9.556.991 TL.

Bu üç kalem toplandığında patronlara aktarılan kaynak 14.618.646 TL olarak hesaplanmakta.

İşsizlik sigortası fonundan işçiler 4.858.023 TL kadar faydalanırken, patronlar 14.618.646 TL kadar faydalanmamaktadır. Yani patronlar bu fondan işçilere oranla en az 3 kat daha fazla yararlanmakta.

Patronların Ensesindeyiz Ağı tarafından geçtiğimiz senelerde hazırlanan ve patronlara verilen asgari ücret teşviklerini ele alan broşürü buradan indirebilirsiniz."

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