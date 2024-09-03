İşsizlik ödeneğinin önüne geçilmişti: Polonez işçilerinin iş çıkış kodu değiştirildi

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan gıda fabrikası Polonez'de ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tekgıda-İş Sendikası’nda örgütlenen 145 işçi işten çıkarıldı. Kod-46 ile işten çıkarılan işçilerin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarının önüne geçildi.

İşçilerin fabrika önündeki direnişi devam ederken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Haftalar sonra harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin iş çıkış kodunu değiştirdi. Böylece işçiler, işsizlik ödeneği haklarını kullanabilecek.

İşçiler direnişe geçmişti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde faaliyet gösteren Polonez fabrikasında düşük ücret, baskı ve mobbinge karşı Tekgıda-İş’e üye olan işçiler, Temmuz ayında işten çıkartıldı.

13 işçinin işten çıkartılmasıyla başlayan süreç, fabrikada çalışan diğer işçilerin üretimi durdurmasıyla devam etti ve işten çıkarmalar 150'ye yaklaştı.

Ayrıca "güveni kötüye kullanmak", "hırsızlık yapmak" gibi sebeplere dayanan Kod-46 ile işten çıkarılan işçilerin, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarını kullanmalarının da önüne geçildi.

İşçiler işe iade edilmek ve sendikal hakların tanınması talebiyle fabrika önünde direnişe geçerken, Polonez patronu ise üretimi sürdürmek için fabrikaya dışarıdan 170'e yakın taşeron işçi soktu. Buna itiraz eden işçilerse polis saldırısıyla karşılaştı.

Bakanlık'tan Polonez'e gecikmeli para cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ancak haftalar sonra hareket geçti ve birkaç gün önce Polonez patronu hakkında 2 milyon 9 bin lira para cezası istendiğini bildirdi.

Hazırlanan teftiş raporunda sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığı ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmeden gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca Bakanlık, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engellediği için Polonez patronu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık iş çıkış kodunu değiştirdi

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bugün de gecikmeli bir karar geldi.

İşçilerin işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı gibi haklarından faydalanamamalarına neden olan Kod-46, Bakanlık tarafından Kod-4 olarak değiştirildi.

Böylece işçiler, işsizlik ödeneği alabilecek.

Direnişteki Polonez işçilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Mücadelemiz sonucunda Çalışma Bakanlığı işten çıkış kodumuz olan Kod 46’yı değiştirip Kod 4 yapıyor böylece işsizlik ödeneği alma hakkını kazanmış olduk. Bu bir başlangıç Polonez işçileri olarak kazana kazana devam ediyoruz. En sonunda bu fabrikaya gireceğiz bunu da herkes görecek.”

Patronun derdi daha fazla zenginlik

5 bin metrekare kapalı alana ve 10 bin tona yakın yıllık üretim kapasitesine sahip Polonez, Türkiye’nin gıda alanında belli başlı tesislerinden sayılmakla birlikte 30 yıldır üretimine devam ediyor.

Şirket, kârını artırmak amacıyla Ürdün merkezli 2021 Siniora Food and Manufacturing PLC'ye yüzde 77 hissesini sattı. Satış yapıldığı dönem Polonez İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Boran Uzun durumu şu şekilde ifade etmişti: “Bu güçle, şarküteri et ürünleri pazarında liderlik için çalışacağız. Siniora Grup olarak, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşma ve global pazarlarda genişleme stratejimiz doğrultusunda, yatırımlarımız devam edecek.”

Bugün ise liderlik yarışından geri düşmek istemeyen Polonez, işçilerin emeklerini görmezden geliyor.

Devletten de teşvikler aldığı bilinen Polonez fabrikası işçilerin fazla mesai ücretini dahi ödemiyor.