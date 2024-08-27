Bakanlıktan Polonez patronuna para cezası: 'Sendika hakkı engellenemez'

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan gıda fabrikası Polonez'de ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen 145 işçi işten çıkarıldı.

İşçiler "güveni kötüye kullanmak", "hırsızlık yapmak" gibi sebeplere dayanan Kod-46 ile işten çıkarıldıkları için ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi haklarını alamıyor.

Fabrika önünde direnişe geçen işçiler, 41 gündür işe iade edilmeyi ve sendikal haklarının tanınmasını talep ediyor.

Bu sırada Polonez patronu üretimi sürdürmek için fabrikaya dışarıdan 170'e yakın taşeron işçi soktu. Buna itiraz eden işçilerse polis saldırısıyla karşılaştı.

2 milyon lira ceza istedi, suç duyurusunda bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 146 işçinin işten çıkarılmasından ancak haftalar sonra hareket geçti.

Bugün Bakanlıktan yapılan açıklamada Polonez patronu hakkında 2 milyon 9 bin lira para cezası istendiğini bildirdi.

Hazırlanan teftiş raporundaki sonuçlar şöyle:

"Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdini sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumu'na bildirmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir."

Ayrıca Bakanlık, iş yerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engellediği için Polonez patronu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Patronun derdi daha fazla zenginlik

5 bin metrekare kapalı alana ve 10 bin tona yakın yıllık üretim kapasitesine sahip Polonez, Türkiye’nin gıda alanında belli başlı tesislerinden sayılmakla birlikte 30 yıldır üretimine devam ediyor.

Şirket, kârını artırmak amacıyla Ürdün merkezli 2021 Siniora Food and Manufacturing PLC'ye yüzde 77 hissesini sattı. Satış yapıldığı dönem Polonez İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Boran Uzun durumu şu şekilde ifade etmişti: “Bu güçle, şarküteri et ürünleri pazarında liderlik için çalışacağız. Siniora Grup olarak, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşma ve global pazarlarda genişleme stratejimiz doğrultusunda, yatırımlarımız devam edecek.”

Bugün ise liderlik yarışından geri düşmek istemeyen Polonez, işçilerin emeklerini görmezden geliyor.

Devletten de teşvikler aldığı bilinen Polonez fabrikası işçilerin fazla mesai ücretini dahi ödemiyor.