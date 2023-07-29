İşsizlik fonuna bir darbe daha: Patronlara ödenen prim geliri oranı yüzde 66 artırıldı

Kısıtlamalar nedeniyle işsizlerin ancak yüzde 10’unun yararlanabildiği İşsizlik Sigorta Fonu’ndan patronlara aktarılan pay artmaya devam ediyor. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48. maddesinde tanımlanan ve sözde işçilerin eğitimi, istihdam artırıcı önlemlerin alınması gibi konularda harcanması için patronlara ödenen prim geliri oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

İşsizler yararlanamıyor

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Mayıs 2023’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 328 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Mayıs 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 362 binde kaldı. Böylece Mayıs 2023’te resmi işsizlerin sadece yüzde 10,9'u işsizlik ödeneği alabildi. Yaklaşık 3 milyon işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı.