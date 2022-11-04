İşsiz yurttaş: Erdoğan 142 bin lira maaş alıyor hiç bizi düşünüyor mu?

Ankara’da yaşayan ve işsiz olduğunu söyleyen Şenol S. isimli bir yurttaş "Asgari ücrete zam verdiler, 5 bin 500 oldu ama cebimizde eve gelinceye kadar hiç para kalmıyor" dedi. "Nasıl güç yetecek, perişanız" diyen yurttaş geçinemediğini söyledi.

Ulus Meydanı'nda ANKA Haber Ajansı'nın uzattığı mikrofona konuşan yurttaş şunları söyledi:

"İş buluyorum bazı uzak yerlerde, otobüs biletlerine güç yetmiyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Asgari ücrete zam verdiler, 5 bin 500 oldu ama cebimizde eve gelinceye kadar hiç para kalmıyor. Sadece ev kirası ile ve dolmuş ücretlerine çalışıyoruz. Bu ülkeyi yöneten liderlere sesleniyorum: Ülke perişan kardeşim. Tayyip Erdoğan 142 bin lira maaş alıyor, hiç vatandaşı düşünüyor mu? ‘Bu vatandaş nasıl geçinir 5 bin 500 lirayla’ diyor mu hiç? Baştaki liderlere sesleniyorum; ülke perişan, ülke aç susuz. 2023'te her şey düzelecek diyorlar. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Cebimizde metelik yok. Bu ülkenin vatandaşı bir genç olarak perperişanız. Bu ülke böyle gitmez. Yumurtanın kolisi geçen yıl 12 liraydı şimdi 60 lirayı geçmiş. Ne yaptı bu ülkeye artık yeni insanlar gelmesi lazım, gençler gelsin. 70 yaşında insanlar ne yapacak."