İsrailli vekilden skandal sözler: 'Bir İsrailli anne ağlayacağına, bin Filistinli anne ağlasın'

İsrail'de yeni kurulacak hükümette yer alması beklenen aşırı sağcı Milletvekili Zvika Fogel, İsrail’in Filistinlilere karşı "fazla merhametli davrandığını" ifade ederek, "Bir İsrailli anne ağlayacağına 1000 Filistinli anne ağlasın" dedi.

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun kurması beklenen koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı "Yahudi Gücü" (Otzma Yehudit) Milletvekili Fogel, İngiliz televizyonu Channel 4’ün muhabiri Secunder Kermani’ye konuştu. Fogel, Kermani’nin, "Sürekli güvenlikten bahsediyorsunuz. Ancak devamlı olarak bu çatışmada ölen Filistinlilerin sayısı İsraillilerden daha fazla. Eğer daha fazla güvenliğe ihtiyacı olan bir taraf varsa bunun Filistinliler olması gerekmez mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi 1000 Filistinli anne mi ağlayacak (diye seçecek olsak), 1000 Filistinli anne ağlasın."

Kermani’nin, "Ama bu bir hükümet için ırkçı bir politika." şeklindeki çıkışına cevap olarak ise İsrailli politikacı, "Biz (Filistinlilere) çok merhametli davranıyoruz. Artık buna son vermeliyiz. Bunun ırkçılıkla ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İsrail siyasi tarihindeki 'en sağcı' hükümet

İsrail'de kurulacak koalisyon hükümeti, "İsrail tarihinin en sağcı hükümeti" olarak yorumlanıyor

İsrail’de, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu’nun, seçime aynı ittifakta girdiği dinci ve aşırıcı-ırkçı partilerin de içinde söz sahibi olacağı bir hükümet kurması bekleniyor. Netanyahu'nun başkanlığındaki sağ blok, aşırı dinci Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Tarihin 'en kanlı' yılı

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022 yılı, Batı Şeria'da 'en kanlı yıl' olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 29 Kasım 2022’ye kadar, 165’i Batı Şeria’da, 52’si Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 48’ini çocuklar oluşturdu.