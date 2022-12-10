İsrail'de Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için 10 gün ek süre verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Likud Başkanı ve başbakan adayı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti kurmak için önümüzdeki 21 Aralık Çarşamba gününe kadar süresi olduğunu söyledi.

Netanyahu'ya ilk etapta verilen ilk 28 günlük süre yarın gece yarısı sona erecekti. Herzog böylece süreye on günlük bir uzatma verdi.

Netanyahu, gerekirse yine de dört gün daha talep edebilecek.

Likud şimdiye kadar Dini Siyonist Parti, Otzma Yehudit ve Noam ile üç ayrıntılı anlaşma ve Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ) ve Shas ile merkezi atamaları kabul eden iki belge imzaladı. Ancak söz konusu partilerle koalisyon kurmak için henüz nihai anlaşmalar imzalanmadı.

Tüm taraflarla anlaşmaya vardığını açıkladıktan sonra Netanyahu'nun hükümeti Knesset'in onayına sunması için bir haftası olacak. On günlük uzatma 21 Aralık'ta sona eriyor ve bu nedenle hükümetin yemin etmesi için en son tarih 28 Aralık.